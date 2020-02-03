شكرا لقرائتكم خبر عن إقرار الـ48 ساعة ينهى أزمة إقامة المصارعة فى الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجاء رفض الاتحاد الجزائرى لعدم سداد البعثة المصرية مبلغ 63 ألف دولار قيمة إقامة المنتخب والمقابل المادى نظير الاشتراك فى المنافسات، والذى يتم سداده إلى اللجنة المنظمة، حيث لم يسدد وجيه بكير أمين صندوق الاتحاد المصرى ورئيس البعثة فى البطولة المبلغ للجنة .

وانتهت الأزمة بتوقيع رئيس البعثة إقراراً لمسئولى الفندق بسداد المبلغ المطلوب خلال 48 ساعة، حتى يتسنى للمنتخب المبيت بالفندق وكذلك حضور القرعة والاجتماع الفنى والمقرر لهما اليوم الاثنين

وكان الفندق قد شهد انتظار اللاعبين، لفندق لحين حل الأزمة خاصة أن رئيس البعثة لم يأخذ المبلغ معه إلى الجزائر من الأساس .

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وكشف مصدر بالاتحاد أن عدم سداد الأموال يرجع إلى الأزمة المالية باتحاد المصارعة وعدم توافر المبلغ المطلوب، وهو ما جعل مشاركة اللاعبين مهددة بالبطولة .

وتضم بعثة المنتخب فى البطولة 19 لاعبا ولاعبة حيث تم اختيار 6 لاعبين من منتخب الرومانية وهم: محمد نصر سالم، عبد الرحمن أحمد على، كريم عادل، عمر بدر عبد الله، فكرى محمد فكرى، مصطفى عادل أبو الفتوح، وعلى مستوى الحرة يشارك عمر محمد أمين، وشهاب الدين إمام، عبد الرحمن سيد، وخالد سالم، ومحمد طارق عبده، محمد مصطفى الشامى، أدهم عبد الله، ومؤمن إبراهيم، وفيما يخص النسائية شيماء عاطف، وفرح على، وجنى أيمن، بالإضافة إلى آية الله مجدى ومنة الله أحمد عثمان.

ويرافقهم الحكام أحمد زكى، وجمال السيد، و محمد محمد عبد المنصف، ومروة محمد، وعلى مستوى المدربين ياسر إبراهيم وشريف جمال، وعلاء عبد الشافى .