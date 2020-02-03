"مرتضي منصور 16-1 أحمد أحمد".. من ينتصر في معركة سوبر أفريقيا؟ (تفاعلي)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

يسدل الستار على واحدة من أعنف المعرك لرئيس الزمالك مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم صباح غد الثلاثاء بإعلان رئيس الزمالك موقفه من خوص مباراة سوبر أفريقيا.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الـ 14 من فبراير الجاري موعداً لمباراة السوبر بين الترجي بطل دوري أبطال أفريقيا والزمالك بطل الكونفيدرالية في المباراة التي تقام على ستاد سالم بن جاسم (ملعب الغرافة) بدولة قطر.

ورفض رئيس الزمالك في الـ 27 من مايو الماضي عقب دقائق من تتويج فريقه ببطولة الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربي، بركلات الترجيح 3/5، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بهدف دون رد أحرزه محمود علاء اقامة مباراة السوبر في قطر ليستمر الصراع أكثر من 8 أشهر.

ويرصد الخليج 365 خلال الملف التفاعلي المرفق التسلسل الزمني للأزمة :