مدرب صنداونز: جاهزون لأي خصم.. واللعب في بريتوريا "صعب" على أي فريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صنداونز الجنوب أفريقي إنهم جاهزون لمواجهة أي فريق في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، لافتًا إلى أنه يرى أنه من الصعب على أي فريق اللعب في بريتوريا.

ومن المقرر أن تقام قرعة دور ربع النهائي لدوري الأبطال يوم الأربعاء المقبل، مع العلم أن صنداونز احتل صدارة المجموعة الثالثة ما يعني أنه سيواجه أحد الفرق أصحاب المراكز الثانية الآتية (الزمالك- الأهلي أو الرجاء المغربي).

وخلال تصريحات نقلتها صحيفة kick off الجنوب أفريقية قال مدرب صنداونز: "من الجيد أننا تصدرنا جدول المجموعة الثالثة، وهو ما أردنا تحقيقه، نحن نتطور شيئًا فشيئًا، أصبحت لدينا بعض الخبرات في البطولة".

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وأضاف موسيماني: "جاهزون لمواجهة أي خصم، سنلعب أمام الزمالك، الأهلي أو الرجاء، الأهم ألا نخسر عندما نلعب خارج ديارنا، وعلى ملعبنا يمكننا التحكم في الوضع".

وتابع: "إذا نجحنا في التسجيل خارج ملعبنا، فسيكون الأمر أفضل بالنسبة لنا، هنا في بريتوريا من الصعب جدًا على أي فريق اللعب".

وواصل: "أعلم أنه ليس من السهل أيضًا اللعب في تونس وفي لوبومباشي، ولكن هل يستطيع أحد القول إنه يريد المجيء إلى بريتوريا؟ هذا ليس بالأمر السهل أن تمتلك الكرة على ملعبنا".

جدير بالذكر أن صنداونز تسبب في خروج الأهلي الموسم الماضي من ربع النهائي بعد الفوز عليه بنتيجة 5-1 في مجموع لقائي الذهاب والإياب، كما اقتنص لقب دوري الأبطال من الزمالك نسخة 2016 بعد الفوز بنتيجة 3-1 في مجموع اللقائين.