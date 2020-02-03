"الأهلي قد يواجه الزمالك 4 مرات في 16 يوما".. أفريقيا في انتظار "التقرير" المغربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد يسري مرشد:

ينتظر كبار أفريقيا قرار اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن الهلال السوداني، بعد أحداث الشغب التي شهدتها مباراته مع الأهلي التي أقيمت، السبت، في دوري الأبطال الأفريقي.

ومن المقرر أن تجرى قرعة دور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، يوم الأربعاء المقبل، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وصعد الأهلي وصيفًا عن المجموعة الثانية والزمالك وصيفًا عن المجموعة الأولى ليتجنبا المواجهة في دور الـ8، حيث يصطدم القطبان بمتصدري المجموعات - باستثناء متصدر مجموعتهما - مازيمبي الكونغولي (متصدر المجموعة الأولى)، صنداونز الجنوب أفريقي (متصدر المجموعة الثالثة)، الترجي التونسي (متصدر المجموعة الرابعة).

وبحسب لائحة دوري أبطال أفريقيا، فإن الكاف يجبر الحكام على تقديم التقارير الخاصة بهم للمباريات بعد 48 ساعة من انتهاء المواجهة، كحد أقصى وهو ما يعني أن الحكم سيرسل تقريره قبل نهاية اليوم الاثنين.

العقوبات التي يتخذها الاتحاد الأفريقي تكون بناء على ما يأتي في تقارير الحكام، ليصبح المغربي رضوان جيد حكم لقاء الأهلي والهلال، هو المتحكم الأول في الأمر، وفقًا لما كُتب في تقريره.

مواجهة الأهلي مع الهلال كانت قد شهدت شغبًا من الجماهير السودانية واقتحام لأرض الملعب، مما يؤدي إلى أحقية الفريق المصري في النقاط الثلاث، وفقًا لما تنص عليه اللوائح.

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ولا يرتبط كاف بموعد محدد من أجل الإعلان عن قراراته إلا أن إقامة المباراة، في ختام دور المجموعات وقبل أربعة أيام فقط من قرعة دور الثمانية قد يعجل الأمور.

أحقية الأهلي في القرار يعني صعوده لصدارة المجموعة الثانية متقدماً على النجم الساحلي وهو ما يضع احتمالاً لمواجهة الأحمر في مع الزمالك بدور الـ8.

ويواجه الأهلي منافسه التقليدي على كأس السوبر في الـ20 من فراير القادم في الإمارات، ثم يعودان إلى القاهرة لخوض مباراة الدوري في الـ24 من نفس الشهر فيما تحدد مباريات ذهاب دور الـ8 في الـ28 أو 29 فبراير على أن تلعب مباراة العودة من نفس الدور 6 أو 7 مارس.

ويرتبط احتمال مواجهة الأهلي للزمالك 4 مرات في 16 يوما فقط بعد تأجيل مباراة الدوري وتقرير الحكم رضوان جيد ثم القرعة.

الترجي هو حامل اللقب خلال آخر نسختين بعد الفوز على الأهلي والوداد البيضاوي المغربي بالترتيب.