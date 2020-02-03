قبل مواجهة بيراميدز.. فحص طبي لثنائي الأهلي.. وفايلر يطمئن على رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

يستأنف الفريق الأول بالنادي الأهلي، تدريباته في تمام الواحدة والنصف ظهر اليوم الاثنين استعدادًا لمواجهة بيراميدز المقرر لها الخميس المقبل، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي قد منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات أمس، بعد العودة من السودان عقب خوض مواجهة الهلال السوداني.

من جانبه بدأ فايلر دراسة بيراميدز بالفيديو؛ واستعان بعدد من مباريات الفريق بالدوري بالإضافة إلى مواجهتيه الأخيرتين أمام إينوجو رينجرز النيجيري، وإف سي نواذيبو الموريتاني لرصد نقاط القوة والضعف في المنافس.

ووضع توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية، برنامجا بدنيا لتجهيز اللاعبين، ويتضمن البرنامج وحدات استشفائية للاعبين الأساسيين، في حين يؤدي باقي اللاعبين تدريبات قوية.

ويخضع كل من أحمد فتحي وياسر إبراهيم، لاعبي الفريق للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق اليوم من أجل حسم موقفهما من المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

Advertisements

وكان أحمد فتحي قد غاب عن مواجهة الهلال السوداني الأخيرة، بسبب شكواه من آلام كاحل القدم في حين تعرض ياسر إبراهيم للإصابة في الرأس خلال المباراة ذاتها.

وفي سياق متصل، حرص المدرب السويسري على الاطمئنان على جاهزية رمضان صبحي لاعب الفريق من أجل تحديد مدي جاهزيته وإمكانية وضعه في الحسابات الفنية الخاصة بمباراة بيراميدز المقبلة.

وكان الجهاز الفني قد فضل عدم اصطحاب اللاعب في رحلة السودان الأخيرة لمواجهة الهلال السوداني لمنحه مزيد من الوقت قبل إعلان جاهزيته الفنية و البدنية.

وعاد رمضان صبحي للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية قبل السفر إلى السودان بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية.

جدير بالذكر أن الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة جمعها من تحقيق الفوز في 12 جولة.