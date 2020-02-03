فتح الله يعلق على غياب السعيد عن مباراة الأهلي وطموح بيراميدز في الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:

أشار محمود فتح الله، المدرب العام لنادي بيراميدز، أن غياب عبد الله السعيد أمام الأهلي سيكون مؤثرا للغاية.

ويلاقي بيراميدز فريق الأهلي يوم الخميس المقبل في السابعة والنصف، ضمن منافسات الجولة الـ16 من بطولة الدوري المصري.

وفي حديثه لبرنامج "الماتش" على قناة صدى البلد، قال فتح الله: "الفترة القادمة مهمة للغاية بالنسبة لنا، بداية من مباراة الأهلي المقبلة ثم مواجهة دور الـ8 بكأس الكونفدرالية".

وعن غياب السعيد عن مباراة الأهلي في الدوري بسبب الإيقاف أوضح: "سيكون مؤثرا بشكل كبير، فهو كابتن الفريق ونجمه خلال هذا الموسم، وأيضا هداف الدوري العام".

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وفي تصريحات أخرى لبرنامج "نامبر وان" على قناة النهار شدد على أن: "عبد الله لم يتعمد الغياب عن مباراة الأهلي وحزين لعدم وجوده، ولم نستقر على بديله حتى الآن وطريقة اللعب في المباراة".

وأكمل المدرب العام لنادي بيراميدز: "نعاني من الغيابات المؤثرة خلال الفترة الحالية بسبب الإصابات، مثل إيريك تراوري ومحمد فاروق وعبده لومالا ومحمد فتحي، ونتمنى عودتهم في أقرب فرصة لتدعيم الفريق".

وعن تأهل بيراميدز لدور الـ8 من الكونفدرالية، علق فتح الله: "البطولة ليست ضعيفة كما يردد البعض، وكل الفرق المترشحة لدور الـ8 قوية، وهدفنا اللعب على البطولة لذلك نحن جاهزون لكل المنافسين".

وحسم بيراميدز تأهله لدور الـ8 بالكونفدرالية الأفريقية، بعد تصدره المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة، من 6 مباريات، وينتظر الفريق قرعة دور الـ8 التي ستقام الأربعاء المقبل.