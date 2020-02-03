"إحساس مختلف".. وردة يتحدث عن عودته للمنتخب وتحية الجماهير بعد مباراة السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء علي جوهر:

أكد عمرو وردة، لاعب لاريسا اليوناني، على أن ارتداء قميص منتخب مصر يمنحه شعورا مختلفا، ولا يريد الحديث عن الفترة الماضية ويركز فيما هو قادم فقط.

كان حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، قد صرح في أكثر من مناسبة أن الباب مفتوح أمام وردة وغيره من اللاعبين للتواجد في منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

وقال عمرو وردة، في تصريحات لـ"الخليج 365": "في بداية حديثي لا أريد أن أتكلم عن الفترة الماضية، فقد انتهت بحلوها ومرها، أنا الآن أركز فقط على ما هو قادم ومواصلة العروض الجيدة مع فريقي".

وواصل: "أعلم أن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام البدري يتابعني هذه الفترة، وهذا دافع جيد جدًا لي من أجل تقديم الأفضل والعودة من جديد لمنتخب مصر".

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وأكمل: "أرغب دائمًا بتمثيل منتخب مصر، فعندما أرتدي قميص المنتخب أشعر بإحساس مختلف، وأقدم 100% من مجهودي".

وأضاف: "أتذكر جيدًا في بطولة كأس الأمم الأفريقية في الجابون الكل كان يتحدث عني نتيجة الروح التي كنت ألعب بها، وأيضًا في مباراة أوروجواي بالمونديال".

وتابع: "كذلك مباراة السعودية بالتحديد في كأس العالم حصلت على تحية كل من في الملعب في لقطة شهيرة يتذكرها الجميع".

وشدد: "الفترة المقبلة صعبة، ويجب أن يتكاتف الجميع من أجل إعادة منتخب مصر لوضعه الطبيعي، لذلك أتمنى وبشدة التواجد بدايةً من المعسكر المقبل".

واختتم تصريحاته قائلا: "سعيد بانضمام علي غزال لفريقي، أشكره على كلماته الطيبة عندما ذكر أنني ساهمت في انتقاله، لكن ما فعلته هو الطبيعي تجاه زملائي وبلدي".