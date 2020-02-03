التعاون يجدد عقد الحارس حسين شعبان

نجحت إدارة نادى التعاون في تجديد عقد حسين شعبان حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى، لمدة موسم واحد.

‏وجدد اللاعب عقده مع النادي في حضور رئيس مجلس الإدارة "محمد القاسم" واللاعب .

يستعد نادى التعاون لمواجهة نظيره فريق إتحاد جدة ، يوم الأربعاء ٥ فبراير، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة دوري كأس

يحتل نادي التعاون المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٢٧ نقطة. في حضور رئيس مجلس الإدارة "محمد القاسم" واللاعب .يستعد نادى التعاون لمواجهة نظيره فريق إتحاد جدة ، يوم الأربعاء ٥ فبراير، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.يحتل نادي التعاون المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٢٧ نقطة.

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