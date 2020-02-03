أحمد رفعت يغيب عن مباراة الاتحاد السكندري والإنتاج الحربي

يغيب أحمد رفعت لاعب فريق الاتحاد السكندري عن مباراة فريقه أمام الإنتاج الحربى فى الجولة السادسة عشر للدورى، وذلك بسبب تعرضه لشد فى العضلة الخلفية فى مران فريقه الذى أقيم أمس. تعرضه لشد فى العضلة الخلفية فى مران فريقه الذى أقيم أمس. فضل طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى عدم اصطحاب اللاعب لإراحته بالشكل الكافى وإجراء الأشعة لتحديد حجم الإصابة ومدة الغياب. يلعب الإنتاج الحربي مع الاتحاد السكندري اليوم الإثنين في تمام الخامسة مساءً.

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