أبطال دجلة للقدرات الخاصة بـ 61 ميدالية في بطولات الجمهورية والأولمبياد الخاص

واصل لاعبو وادى دجلة من ذوى القدرات تقديم أداءًا مميزًا على المستويين المحلي والإقليمي، وحصدوا 61 ميدالية متنوعة بواقع 27 ميدالية ذهبية، و18 ميدالية فضية و16 ميدالية برونزية، في بطولة الجمهورية للسباحة لذوي القدرات الخاصة، التي أقامها الاتحاد المصري للسباحة، بستاد الكلية الحربية في الفترة بين 26 يناير إلى 29 يناير 2020.
على المستوى الإقليمي، نجح أبطال
ضمن المنتخب الوطني لكرة السلة موحد بنات، توجت بطلات وادى دجلة رحمة رمضان، ماجي محمد، فرح وائل، أمنية وسام، ومنه كرم بالميداليات الذهبية بعد الفوز على منتخب الجزائر في المباراة النهائية بنتيجة 28 مقابل 7، كما حصد اللاعب محمد شريف، الميدالية الذهبية، بعد فوز المنتخب الوطني للسلة على نظرائه من منتخبات المغرب، تونس، وبوروندي.
على مستوى منافسات كرة القدم، توجت بطلات وادى دجلة علياء شكري، شروق السيد، وبسنت عبد العزيز، بالميداليات الذهبية، بعد فوز المنتخب الوطني لكرة القدم على نظيره الجنوب الأفريقي في المباراة النهائية للبطولة.
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