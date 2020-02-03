الدجلاوي محمد أسامة يتوج بذهبية التايكوندو في البطولة العربية المفتوحة

نجح محمد أسامة، لاعب أندية وادى دجلة للتايكوندو، في حصد الميدالية الذهبية، ضمن بعثة المنتخب الوطني للتايكوندو المشارك في البطولة العربية المفتوحة للمنتخبات والأندية.

فاز أسامة بذهبية البطولة التي أقيمت في الفترة بين 26 يناير و29 يناير 2020، في الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة.

المنتخب الوطني للتايكوندو المشارك في البطولة العربية المفتوحة للمنتخبات والأندية.فاز أسامة بذهبية البطولة التي أقيمت في الفترة بين 26 يناير و29 يناير 2020، في الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة.

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