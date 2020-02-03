موعد مباراة الاتحاد السكندري وسبورتنج المؤجلة في دوري السلة

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة عن موعد المباراة المؤجلة بين الاتحاد السكندري وسبورتنج ضمن منافسات دوري سوبر السلة للرجال.

تأجلت مباراة الاتحاد وسبورتنج لوفاة والدة أحمد مرعى مدرب زعيم الثغر ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الخميس المقبل الموافق 6 فبراير.

يدخل الاتحاد المباراة محتلًا المركز الثالث بعد أن خاض 10 مباريات فاز فى 9 وخسر واحدة، وصل رصيده

إلى 19 نقطة، وفى المركز الرابع جاء الزمالك حيث فاز فى خمسة مباريات وخسر فى 6 مواجهات، ووصل رصيده إلى 16 نقطة، وجاء خلفه سبورتنج برصيد 15 نقطة، وفيما يخص أخر 3 مراكز فهى سموحة وطلائع الجيش ومصر للتأمين، وجاءت نقاطهم 15 و12 و12 على الترتيب.

جاء جدول ترتيب الدوري كالآتي..

جاء فريق الجزيرة بقيادة محمد الكرداني في المركز الثاني متساويًا مع الأهلي برصيد 20 نقطة.

بينما يحتل فريق الاتحاد السكندري بقيادة أحمد مرعى المدير الفني للفريق المتبقي له مباراة أما سبورتنج المركز الثالث برصيد 19 نقطة.

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في حين يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 16 نقطة.

بينما يحتل سبورتنج المركز الخامس برصيد 15 نقطة مؤجل له مباراة أمام الاتحاد السكندري.

وجاء فريق سموحة في المركز السادس برصيد 15 نقطة.

ويحتل فريق طلائع الجيش المركز السابع برصيد 12 نقطة.

ويتذيل فريق مصر للتأمين جدول الدوري برصيد 12 نقطة