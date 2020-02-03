اليوم.. القناة يستهل استعداداته لجمهورية شبين بقيادة تامر مصطفى

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة الرياضي تدريباته عصر اليوم علي الملعب الرئيسي لاستاد القناة القديم تحت قيادة المدير الفني الجديد تامر مصطفى في بداية استعداداته لمواجهة شبين يوم الاثنين الموافق ١٠ فبراير علي استاد جامعة المنوفية ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر دوري القسم الثاني في مجموعة القاهرة والقناة. الموافق ١٠ فبراير علي استاد جامعة المنوفية ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر دوري القسم الثاني في مجموعة القاهرة والقناة. وكان مجلس إدارة نادي القناة برئاسة عماد الخواجة أنهى إجراءات التعاقد مع تامر مصطفى ليكون مدير فني للفريق خلال المرحلة المقبلة . ويتكون الجهاز من تامر مصطفى مدير فني ومعه كلا من رضا فداوي مدرب عام ومحمد رؤوف مدرب وصبحي توفيق مدرب حراس مرمى.

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