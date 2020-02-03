اليوم .. أهلي ٢٠٠٥ يواجه ١٥ مايو في بطولة منطقة القاهرة

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٥ اليوم الاثنين مع فريق ١٥ مايو، في المباراة التي تجمعهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة ١٣ من بطولة منطقة القاهرة.

يدخل الأهلي المباراة بثقة كبيرة بعد الفوز العريض الذي حققه في الجولة السابقة على مركز شباب الأميرية بنتيجة ١١ - صفر، لينفرد بصدارة ترتيب المجموعة الأولى، ويسعى الفريق لمواصلة عروضه المميزة منذ بداية الموسم والاستمرار

في سلسلة الانتصارات المتتالية بهدف التتويج باللقب.

ويمتلك الأهلي ف رصيده ٣٣ نقطة، جمعها من الفوز على مركز شباب الأميرية ٧ - صفر وعلى ١٥ مايو ٩ - ١، وعلى المقاولون العرب ٤ - صفر، وعلى شباب التجمع الأول ٣ - ١، وعلى حلوان الرياضي ١٠ - صفر، وعلى مصر الجديدة ١ - صفر،

وعلى الزهور ٣ - صفر، وعلى الاتصالات ٤ - صفر، وعلى النصر ١ - صفر، وعلى طلائع الجيش ٣ - صفر، وعلى شباب الأميرية ١١ - صفر، مسجلاً ٥٦ هدفاً مقابل هدفين في مرماه، علماً بأنه لم تكن له مباراة في الجولة الثانية، لاقتصار مجموعته على ١١ فريقاً، ويضطر فريق واحد للراحة في كل جولة.

ويقود فريق الأهلي ٢٠٠٥ أحمد سمير مديراً فنياً، ومعتز إينو مدرباً عاماً، وأحمد إبراهيم مدرباً لحراس المرمى، وسيد عرفان إدارياً، وإسلام عزيز طبيباً للفريق، وناجح أبو زهرة أخصائيا للتدليك.