كاراتيه الأهلي يواصل حصد الميداليات في تصفيات التأهل لمنتخب القاهرة الأولمبي

واصل لاعبي الكاراتيه بالنادي الأهلي تقديم العروض المميزة وحصد الميداليات بعد تحقيق العديد من المراكز المتقدمة في تصفيات التأهل لمنتخب القاهرة الأولمبي، ومن ثم الانضمام للمنتخب.

ونجحت حور أحمد عبدالعظيم في التأهل للمنتخب بعد تحقيق المركز الأول والحصول على الميدالية الذهبية، في وزن

فوق 54 كجم، وذلك تحت قيادة مدربها عبدالرحيم قاسم.

وتأهل فارس محمد أحمد عبد القادر للمنتخب بعد حصوله على المركز السابع، تحت قيادة مدربه زيزو الجابري.

وتحت قيادة المدرب خليفة عبد الدايم تأهل للمنتخب كل من: محمد أيمن بعد

حصوله على المركز الأول والميدالية الذهبية، في وزن فوق ٦٣ كجم، وأحمد هشام بعد حصوله على المركز الثاني والميدالية الفضية في وزن فوق ٤٥ كجم، وفريدة البرقي بعد حصولها على المركز الخامس في وزن فوق ٥٤ كجم، ورودينا محمود بعد حصولها على المركز السابع في وزن فوق ٥٤ كجم.