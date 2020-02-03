رياضة | نجم تشيلسي يرحيل عن البلوز بسبب لامبارد والجماهير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم تشيلسي يرحيل عن البلوز بسبب لامبارد والجماهير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بأن الحارس الإسباني ​كيبا أريزابالاغا​ قد يغيب عن بقية الموسم بعدما حل محله ​ويلي كاباليرو​ في مباراة السبت 2-2 في ​ليستر​ سيتي.

كما يمكن أن يجد كيبا نفسه ينتقل إلى ناد جديد حيث يتطلع لامبارد إلى توقيع حارس بديل في نافذة الانتقالات الصيفية المقبلة.

Advertisements

وتعرض كيبا للهجوم من مشجعي البلوز والنقاد على حد سواء بعدالعروض السيئة للغاية التي يقدمها مع تشيلسي.

وقد كيبا تلقى 32 هدفا في 24 مباراة فقط من الدوري الإنجليزي الممتاز قبل أن يجد نفسه على مقاعد البدلاء في ليستر سيتي التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

ويبدو أن الحارس المخضرم كاباليرو سيبقى الآن في المركز الأول في تشيلسي حتى نهاية الموسم.