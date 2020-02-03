رياضة | نجم دجلة يتوج بذهبية التايكوندو في البطولة العربية المفتوحة

وشهدت البطولة مشاركة كبيرة تمثلت بـ ٧٥٠ يمثلون مشاك ومشاركة يمثلون ١٣ دولة عربية وهي ، مصر ، السعودية ، سوريا ، الأردن ، البحرين ، المغرب ، عُمان ، اليمن ، الكويت ، العراق ، تونس ، الجزائر إلى جانب الإمارات.

وحظيت البطولة العربية بتنافسٍ كبير بين اللاعبين واللاعبات المشاركين ، حيث أقيمت في اليوم الأول منافسات الناشئين والناشئات والشباب فيما أقيمت اليوم التالي منافسات الرجال والسيدات والشابات.

يذكر أن الفجيرة تستعد الآن لإستضافة النسخة الثامنة من بطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو والمصنفة من عيار النجمتين .