رياضة | نجم دجلة يتوج بذهبية التايكوندو في البطولة العربية المفتوحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم دجلة يتوج بذهبية التايكوندو في البطولة العربية المفتوحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نجح البطل محمد أسامة، لاعب أندية وادى دجلة للتايكوندو، في حصد الميدالية الذهبية، ضمن بعثة المنتخب الوطني للتايكوندو المشارك في البطولة العربية المفتوحة للمنتخبات والأندية، التي أقيمت في الفترة بين 26 يناير و29 يناير 2020، في الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة.
وشهدت البطولة مشاركة كبيرة تمثلت بـ ٧٥٠ يمثلون مشاك ومشاركة يمثلون ١٣ دولة عربية وهي ، مصر ، السعودية ، سوريا ، الأردن ، البحرين ، المغرب ، عُمان ، اليمن ، الكويت ، العراق ، تونس ، الجزائر إلى جانب الإمارات.
وحظيت البطولة العربية بتنافسٍ كبير بين اللاعبين واللاعبات المشاركين ، حيث أقيمت في اليوم الأول منافسات الناشئين والناشئات والشباب فيما أقيمت اليوم التالي منافسات الرجال والسيدات والشابات.
يذكر أن الفجيرة تستعد الآن لإستضافة النسخة الثامنة من بطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو والمصنفة من عيار النجمتين .