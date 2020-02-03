رياضة | عاجل.. محمد صلاح ضمن التشكيل المثالي بالجولة 25 في البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. محمد صلاح ضمن التشكيل المثالي بالجولة 25 في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل النجم محمد صلاح، جناح ليفربول، التشكيل المثالى للجولة الخامسة والعشرين من عمر بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

ووفقًا لموقع "هو سكورد" العالمى محمد صلاح ضمن التشكيل المثالى للجولة الخامسة والعشرين والتي تمكن الفرعون بتسجيل هدفين في مرمى ساوثهامبتون.

وتألق صلاح أمام فريق ساوثهامبتون في المباراة التي انتهت بفوز ليفربول برباعية مقابل لا شئ فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب "أنفيلد".

ورفع الفرعون المصري رفع رصيده إلى 14 هدفاً هذا الموسم، ليكون ثالث هدافى الدورى الإنجليزى فى الوقت الحالى، بعد جيمى فاردى هداف ليستر سيتى المتصدر برصيد 17 هدفا، وسيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتى الوصيف برصيد 16 هدفاً.

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وأختار موقع "هو سكورد" التشكيل المثالى فى الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي كالتالى:

في حراسة المرمى: هوجو لوريس.

في خط الدفاع: يارى مينا- روديجر- بيساكا- تانجانجا.

في خط الوسط: هندرسون- فيليب بيلنج- جاك جريليش.

في خط الهجوم: محمد صلاح- فيرمينو-جلين موراى.