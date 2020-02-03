رياضة | 45 دقيقة تتسبب في عقوبة على جوارديولا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 45 دقيقة تتسبب في عقوبة على جوارديولا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي لعقوبة جديدة بسبب تصرفه عقب مباراة توتنهام التي انتهت بهزيمته بهدفين نظيفين في الدوري الإنجليزي.

وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن أن جوارديولا يواجه عقوبة الغرامة بعدما ظل في غرفة خلع الملابس عقب الهزيمة أمام توتنهام ولم يخرج لمواجهة وسائل الإعلام إلا في وقت متأخر.

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وأشارت الصحيفة إلى جوارديولا ظل حوالي 45 دقيقة داخل غرفة خلع الملابس عقب نهاية مباراة فريقه أمام السبيرز وبعد ذلك خرج للصحافة.

وواصل السيتي ابتعاده عن المتصدر ليفربول، بعدما تجمد رصيد فريق جوارديولا عند 51 نقطة، بفارق 22 نقطة عن الريدز.