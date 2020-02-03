رياضة | شوبير يكشف عن كواليس رحيل شريف إكرامي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوبير يكشف عن كواليس رحيل شريف إكرامي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الإعلامي أحمد شوبير على قرار شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالرحيل عن القلعة الحمراء نهاية الموسم الجاري، بعد 23 عامًا قضاها داخل جدران النادي الأحمر.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية في برنامج "مع شوبير" :"أجريت اتصالا مع شريف إكرامي فهو بمثابة نجلي، وأقدره وأكن له كل احترام".

وأضاف:"تحدثت معه منذ شهرين وأبلغني أنه يعاني من الإصابة ثم أجريت مكاملة أخرى معه وأبلعني بانه تعافى من الإصابة ويؤدي التدريبات بشكل قوي جدًا".

وتابع: "ذهبت إلى النادي ووجدته في حالة رائعة وأبلغني أنه يريد المشاركة في المباريات.. سألته هل لديك أي عروض أبلغني بأنه بالفعل لديه 3 عروض وطالبته أن النادي الذي سيذهب له بأن يشارك بشكل أساسي".

وزاد: "شريف أكد لي أنه سيذهب للنادي الجديد وسيشارك في المباريات، وأنه غير غاضب على الإطلاق من النادي الأهلي، لكنه له كلمة عتاب".

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وواصل: "شريف قال لي إن هناك عدد من اللاعبين الكبار مثل حسام عاشور ووليد سليمان وأحمد فتحي لم يفتح معنا باب التجديد رغم أن العقود تنتهي بنهاية الموسم الحالي، فكان لا بد أن يفتحوا معنا هذا الملف حتى لو لم نجدد العقود".

وواصل شوبير: "إكرامي أكد أنه يحق لنا التوقيع لأي ناد في يناير الحالي لكن لن أفعل ذلك على الإطلاق لكن كان من الأفضل أن تتحدث الإدارة معنا وتبلغنا سواء بالتجديد أو لا.. هذا التأجيل المستمر يولد في أنفسنا الألم والحزن، وهذا كان دافع لي باتخاذ القرار".

وزاد إكرامي لشوبير :"السبب الثاني أن محمد الشناوي يسير بشكل مميز ومن الصعب أن أشارك حالياً إلا في حالة إصابته أو التتويج باللقب فأنا أصبحت رقم 2 أنا أريد العودة وأن أكون رقم 1 مرة أخرى".

وأشار إلى أن شريف لا يزال لديه طموحات في العودة لمنتخب مصر وبالتالي من هنا جاء القرار، مشيرا إلى أنه انتظر نهاية مباريات مجموعات إفريقيا على أحر من الجمر وحتى أتأهل حتى أعلن ذلك".

وأتم حديثه :"شريف أبلغني بأنه انتظر حتى تنتهي فترة الانتقالات الشتوية لكي يعلن هذا القرار وأطمئن الجميع بأنني أكون موجود".