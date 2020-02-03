رياضة | جوارديولا يستسلم ويعترف: ليفربول حسم لقب البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا يستسلم ويعترف: ليفربول حسم لقب البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح ​بيب جوارديولا​ المدير الفني الاسباني لنادي ​مانشستر سيتي ان اي فريق غير قادر على ايقاف نادي ​ليفربول​ او ابعاده عن لقب ​الدوري الانجليزي الممتاز​ هذا الموسم، بعد ارتفاع الفارق بين المتصدر ليفربول والوصيف مانشستر سيتي الى 22 نقطة.

حيث حول جوارديولا اهتمامه خلال الموسم الحالي الى المنافسة على لقب دوري ابطال اوروبا مستبعداً الفوز بلقب الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج" بعد الخسارة التي تعرض لها امام توتنهام هوتسيبر بهدفين دون رد.

وأكد جوارديولا بعدها ان المدرب الالماني ​يورجين كلوب​ حسم لقب البطولة لفريقه ليفربول خلال الموسم الحالي.