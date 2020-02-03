رياضة | برنامج بدني خاص يجهز الأهلي لمباراة بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برنامج بدني خاص يجهز الأهلي لمباراة بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد توماس بينكيل مخطط الأحمال بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجًا بدنيا للاعبي الفريق الأحمر وذلك لتجهيزهم للمباراة المقبلة أمام بيراميدز.

ومن المقرر أن يتضمن البرنامج الذي حدده بينكيل وحدات بدنية للاعبين حيث يخوض اللاعبون الذي شاركوا في مباراة الهلال السوداني تدريبات استشفائية فيما يؤدي باقي اللاعبين تدريبات قوية.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز مساء الخميس المقبل على ستاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 36 نقطة جمعهم من الفوز في 12 مباراة متتالية.