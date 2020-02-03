رياضة | فحص طبي لثنائي الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فحص طبي لثنائي الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخضع الثنائي أحمد فتحي وياسر إبراهيم لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى الفحص الطبي قبل المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الاثنين.

وكان فتحي قد اشتكى من ألام في الكاحل أبعدته عن مباراة الهلال السوداني الأخيرة، فيما تعرض ياسر للإصابة في الرأس أجبرته على الخياطة وذلك قبل نهاية مباراة الهلال بدقائق قليلة.

ويحدد الفحص الطبي مدى جاهزية الثنائي للمشاركة في التدريبات الجماعية من عدمها استعدادًا لمواجهة بيراميدز المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز مساء الخميس المقبل على ستاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 36 نقطة جمعهم من الفوز في 12 مباراة متتالية.