رياضة | "اغاثون" ينتظم في تدريبات الألومنيوم استعدادا لمواجهة التليفونات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "اغاثون" ينتظم في تدريبات الألومنيوم استعدادا لمواجهة التليفونات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتظم اغاثون ميلاد مهاجم نادي الألومنيوم، في تدريبات الفريق، بعد اكتمال شفائه من الإصابة، والانتهاء من مرحلة التأهيل.

وعاد اللاعب للتدريبات اول امس بعد الانتهاء من فترة التأهيل، بعد غياب لأكثر من شهر ليشارك في التدريبات الجماعية للفريق تحت قيادة ياسر الكنانى، المدير الفني للفريق.

وكان فريق نادي الألومنيوم تعادل أمام فريق نادي سوهاج بدون أهداف، في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء امس الاحد بملعب الاخير.

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جاء اللقاء ضمن استعدادات الفريق الحمادي لمواجهة فريق نادي تليفونات بني سويف، بالجولة الرابعة عشر للمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني.

يذكر ان فريق الالومنيوم، استأنف تدريباته يوم الخميس الماضي، بعد عودتة من الراحة السلبية التي منحها المدير الفني للاعبين عقب مباراة الفريق أمام نادي المنيا، بالجولة الثالثة عشر، والتي انتهت بفوز الألومنيوم بثنائية نظيفة.

ويواصل فريق نادي الألومنيوم بقيادة ياسر الكنانى، المدير الفني للفريق، تدريباته غدا الاثنين، استعدادا لمواجهة فريق نادي تليفونات بني سويف، بالجولة الرابعة عشر، للمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل بملعب الألومنيوم.

يذكر ان فريق نادي الألومنيوم يحتل المركز الثاني بجدول المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني، برصيد 28 نقطة، بفارق هدف عن البنك الأهلي صاحب الصدارة.