رياضة | مفاجأة.. تفاصيل جديدة حول شكوى الأهلي ضد الهلال السوداني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. تفاصيل جديدة حول شكوى الأهلي ضد الهلال السوداني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تدرس إدارة النادى الأهلى تقديم شكوى رسمية للاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، ضد نادى الهلال السودانى بسبب أحداث الشغب التى شهدتها المباراة التى جمعت الفريقين بملعب الأخير مساء السبت والتي انتهت بالتعادل1/1.

وبدأ الأهلى ببتجهيز فيديوهات وصور خاصة من أحداث المباراة في ملعب الزرقاء ، بعد اقتحام الجماهير السودانية أرض الملعب، بعدما تم إلقاء الزجاجات على لاعبى الأهلى ونزل الأمن إلى أرض الملعب قبل أن يستأنف الحكم اللقاء فى أجواء غير أمنة للاعبين وجماهير القلعة الحمراء

يذكر ان تعادل الأهلى أمام الهلال السوداني بهدف لكل فريق فى الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا وتأهل الشياطين الحمر لدور الثمانية، بعدما احتل المركز الثاني فى المجموعة برصيد 11 نقطة واحتل الهلال السوداني المركز الثالث برصيد 10.