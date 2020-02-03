رياضة | بسبب مراوغة مهارية.. نيمار يحصل على بطاقة صفراء (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب مراوغة مهارية.. نيمار يحصل على بطاقة صفراء (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع جدال بين البرازيلي ​نيمار​ وحكم مباراة ​باريس سان جيرمان​ و​مونبلييه​ في ​الدوري الفرنسي​ بعد مراوغة للنجم الأسمر إعتبرها الحكم إستفزازية.

وراوغ نيمار أحد لاعبي مونبلييه بطريقة مهارية، لكن حكم اللقاء جيروم بريسارد طالبه بعدم تكرارها، كونها استفزازية وتدل على قلة إحترام ليرفع الحكم البطاقة الصفراء بوجه اللاعب، لكن البرازيلي انفعل قائلاً: "أنا ألعب كرة قدم".

ولم يكتف نيمار بالحديث في الملعب، وتحدث مجددًا مع الحكم في النفق أثناء الدخول إلى غرف الملابس.