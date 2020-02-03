شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مطولة مع نجم الهلال والان مع التفاصيل

الإثنين 3 فبراير 2020 عقد المدير الفني الروماني لفريق الهلال رازفان لوشيسكو جلسة مطولة مع نجم الفريق على هامش مران اليوم.

Advertisements وأكدت الصحف الرياضية السعودية أن المدرب عقد جلسة مع السوري عمر خربين في حديث مطول. ‏وأوضح المدرب للاعب عدم رضاه عما قدمه من مستويات خلال الأشهر الأخيرة، و أن الجمهور ينتظر اللاعب. ومن جانبه اعهد اللاعب بأن تكون عودته في مستوى تطلعات الجهاز الفني وجماهير ‎الهلال، وأكد له المدرب أنه يثق به ويحتاج لخدماته في ما تبقى من الموسم الجاري.

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