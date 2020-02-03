شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبي لثنائي دفاع الأهلي قبل المران والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع ثنائي خط الدفاع بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أحمد فتحي وياسر إبراهيم، للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق المقرر إقامته اليوم الإثنين، من أجل حسم موقفهما من المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

وكان أحمد فتحي قد غاب عن مواجهة الهلال السوداني الأخيرة أمس الأول السبت؛ بسبب شكواه من آلام كاحل القدم، في حين تعرض ياسر إبراهيم للإصابة في الرأس خلال نفس المباراة.

ويستأنف الأهلي تدريباته اليوم، استعدادًا لمواجهة بيراميدز، الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز، التي يتصدرها الأهلي برصيد 36 نقطة.