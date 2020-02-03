شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يعلن التشكيل الكامل للجهاز المعاون لـ«إيمانويل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة نادي مصر المقاصة، برئاسة اللواء محمد عبدالسلام، تعيين أيمن عبدالعزيز، مدربًا ضمن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ليكون معاونًا للنيجيري إيمانويل أمونيكي، المدير الفني الجديد للفريق.

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وأصبح الجهاز المعاون لإيمانويل يضم جمال عمر وأيمن عبدالعزيز وأحمد حسام بجانب وليد هويدي مدير الكرة وسيد متولي مدير شؤون اللاعبين.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، كان مسئولو المقاصة قد أجلوا الإعلان عن تعيين أيمن عبدالعزيز ضمن الجهاز الفني للمقاصة لحين طلب المدرب من إدارة نادي الزمالك، حيث كان عبدالعزيز يشغل منصب رئيس قطاع الناشئين بالزمالك.

ومن المقرر أن يبدأ الجهاز الفني الجديد للمقاصة بقيادة إيمانويل أمونيكي مهام عمله رسميا بعد مباراة المقاصة أمام سموحة، والتي ستقام في السابعة والنصف مساء اليوم الاثنين باستاد الإسكندرية، ضمن الجولة الـ16 للدوري.