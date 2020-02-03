«فايلر» يطمئن على جاهزية رمضان صبحي لمواجهة بيراميدز

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يطمئن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، على جاهزية رمضان صبحي لاعب الفريق، في التدريبات الجماعية للفريق المقرر إقامتها اليوم الإثنين، من أجل تحديد مدي جاهزيته وإمكانية وضعه في الحسابات الفنية الخاصة بمباراة بيراميدز المقبلة.
ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، كان الجهاز الفني قد فضل عدم اصطحاب اللاعب في رحلة السودان الأخيرة لمواجهة الهلال لمنحه مزيد من الوقت قبل إعلان جاهزيته الفنية والبدنية.
وعاد رمضان صبحي للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية قبل السفر إلى السودان بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية.
ويسعى الجهاز الفني لتجهيز رمضان صبحي بشكل تدريجي في الفترة المقبلة، في ظل الارتباطات المحلية القوية التي تنتظر الفريق هذا الشهر بداية من مباراة بيراميدز المقرر لها الخميس المقبل.
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