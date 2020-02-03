اخبار الرياضه

صلاح على رأس تشكيل الأفضل في البريميرليج

0 نشر
إسراء محمد 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صلاح على رأس تشكيل الأفضل في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020

صلاح على رأس تشكيل الأفضل في البريميرليج

إسراء محمد

أسدل الستار بالأمس على الجولة الخامسة والعشرون من البريميرليج بعد خسارة مانشستر سيتي على يد توتنهام بثنائية نظيفة.

ويتصدر جدول ترتيب برصيد ثلاثة وسبعون نقطة من ثلاثة وعشرون مباراة.

ويحل السيتي ثانياً برصيد واحد وخمسون نقطة و بفارق إثنان وعشرون نقطة كأكبر فارق بين أول و وصيف في تاريخ الدوري الإنجليزي.

Advertisements

وضمت تشكيل الأفضل في الجولة كلاً من:

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

الدفاع: يارى مينا، روديجر، بيساكا، تانجانجا.

الوسط: هندرسون، فيليب بيلنج، جاك جريليش.

الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، جلين موراى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صلاح على رأس تشكيل الأفضل في البريميرليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا