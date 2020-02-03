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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صلاح على رأس تشكيل الأفضل في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020
إسراء محمد
أسدل الستار بالأمس على الجولة الخامسة والعشرون من البريميرليج بعد خسارة مانشستر سيتي على يد توتنهام بثنائية نظيفة.
ويتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ليفربول برصيد ثلاثة وسبعون نقطة من ثلاثة وعشرون مباراة.
ويحل السيتي ثانياً برصيد واحد وخمسون نقطة و بفارق إثنان وعشرون نقطة كأكبر فارق بين أول و وصيف في تاريخ الدوري الإنجليزي.
وضمت تشكيل الأفضل في الجولة كلاً من:
حراسة المرمى: هوجو لوريس.
الدفاع: يارى مينا، روديجر، بيساكا، تانجانجا.
الوسط: هندرسون، فيليب بيلنج، جاك جريليش.
الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، جلين موراى.
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