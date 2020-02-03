اخبار الرياضه

صدمة جديدة في الشباب قبل مواجهة النصر في الدوري

0 نشر
إسراء محمد 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صدمة جديدة في الشباب قبل مواجهة النصر في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020

صدمة جديدة في الشباب قبل مواجهة النصر في الدوري

إسراء محمد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لملاقاة نظيره النصر في إطار مباريات دوري كأس الأمير .

Advertisements

وذكرت صحيفة الشرق الأوسط أن المدافع جمال الدين بلعمري سوف يغيب عن الملاعب لمدة شهر بسبب الإصابة التي لحقت به في المفصل.

الجدير بالذكر أن اللاعب عاني من تلك الإصابة أثناء استعدادات الفريق لملاقاة الهلال في الجولة الخامسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وتغيب بلعمري بسبب هذه الإصابة عن مباراتي الزعيم والفتح، و من المفترض أن يغيب أيضاً عن كلاً من ضمك و النصر و الفيصلي.

ويواصل اللاعب برنامجه التأهيلي في العيادة الطبية الخاصة بالفريق الذي شارك معه المدافع في ثمانية مباريات فقط هذا الموسم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صدمة جديدة في الشباب قبل مواجهة النصر في الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا