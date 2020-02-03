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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صدمة جديدة في الشباب قبل مواجهة النصر في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020
إسراء محمد
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لملاقاة نظيره النصر في إطار مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
وذكرت صحيفة الشرق الأوسط أن المدافع جمال الدين بلعمري سوف يغيب عن الملاعب لمدة شهر بسبب الإصابة التي لحقت به في المفصل.
الجدير بالذكر أن اللاعب عاني من تلك الإصابة أثناء استعدادات الفريق لملاقاة الهلال في الجولة الخامسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
وتغيب بلعمري بسبب هذه الإصابة عن مباراتي الزعيم والفتح، و من المفترض أن يغيب أيضاً عن كلاً من ضمك و النصر و الفيصلي.
ويواصل اللاعب برنامجه التأهيلي في العيادة الطبية الخاصة بالفريق الذي شارك معه المدافع في ثمانية مباريات فقط هذا الموسم.
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