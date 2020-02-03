شكرا لقرائتكم فايلر يدرس بيراميدز بالفيديو استعدادا لموقعة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد فريق النادي الأهلى في الواحدة والنصف ظهر اليوم الاثنين استعداده لمواجهة بيراميدز المقرر لها الخميس المقبل، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز، بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس، بعد العودة من السودان عقب خوض مواجهة الهلال السوداني.

ويدرس الجهاز الفني للأهلي بقيادة رينيه فايلر بيراميدز بالفيديو، ويستعين فايلر بعدد من مباريات بيراميدز في الدوري أمام طنطا وإنبي والمقاصة، وإف سي مصر، بالإضافة إلى مواجهتيه الأخيرتين أمام إينوجو رينجرز النيجيري، وإف سي نواذيبو الموريتاني لرصد نقاط القوة والضعف في المنافس قبل مواجهة الخميس المقبل.

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وشدد سيد عبد الحفيظ، على أن الأهلى جاهز لمواجهة أى فريق فى دور الثمانية ولا يفكر فى تطبيق اللائحة واعتبار الأحمر فائزاً من أجل الصعود كأول المجموعة وتفادى فرق بعينها فى دور الثمانية، قائلاً، "نطالب بتطبيق اللائحة لأن الأهلى يبحث عن حقوقه فى المقام الأول ويرغب فى تطبيق اللوائح حتى لا يتكرر المشهد الغير الكروى الذى شهدته مباراة الأمس، كما أن الأهلى يحترم جميع المنافسين الذين صعدوا لدور الثمانية وجميعهم سيكونوا أقوياء ومُرشحون للتتويج باللقب القارى سواء كانوا مركز أول أم ثانى فى مجموعاتهم.