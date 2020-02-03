شكرا لقرائتكم انتهاء أزمة منتخب المصارعة فى الجزائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت أزمة منتخب المصارعة المنتخب المصرى المقرر مشاركته فى منافسات البطولة الإفريقية التى تقام بالجزائر ، فى الفترة من 4 إلى 9 فبراير ، و الخاصة برفض فندق الإقامة استقبال البعثة خلال منافسات البطولة لعدم سداد المبلغ المطلوب نظير الإقامة و المشاركة فى البطولة مما هدد المشاركة فى المنافسات .

وانتهت الأزمة بقيام رئيس البعثة بتوقيع إقرار لمسئولى الفندق بسداد المبلغ المطلوب خلال 48 ساعة حتى يتسنى للمنتخب المبيت بالفندق وكذلك حضور القرعة و الاجتماع الفنى والمقرر لهما اليوم الاثنين .

وكان الفندق قد شهد انتظار اللاعبين ، لفندق لحين حل الأزمة خاصة وأن رئيس البعثة لم يأخذ المبلغ معه إلى الجزائر من الاساس .

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وكشف مصدر بالاتحاد أن عدم سداد الأموال يرجع إلى الأزمة المالية باتحاد المصارعة وعدم توافر المبلغ المطلوب وهو ما جعل مشاركة اللاعبين مهددة بالبطولة .

وتضم بعثة المنتخب فى البطولة 19 لاعب ولاعبة حيث تم اختيار 6 لاعبين من منتخب الرومانية وهم محمد نصر سالم، عبد الرحمن أحمد على، كريم عادل، عمر بدر عبد الله، فكرى محمد فكرى، مصطفى عادل أبو الفتوح، وعلى مستوى الحرة يشارك عمر محمد أمين، و شهاب الدين إمام، عبد الرحمن سيد، وخالد سالم، ومحمد طارق عبده، محمد مصطفى الشامى، ادهم عبد الله، ومؤمن ابراهيم، وفيما يخص النسائية شيماء عاطف، و فرح على، و جنى ايمن، بالإضافة إلى اية الله مجدى و منة الله أحمد عثمان

ويرافقهم كل من الحكام أحمد زكى، و جمال السيد، و محمد محمد عبد المنصف، ومروة محمد، وعلى مستوى المدربين ياسر ابراهيم و شريف جمال، و علاء عبد الشافى .