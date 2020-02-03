شكرا لقرائتكم فحص طبى لـ أحمد فتحي وياسر إبراهيم فى الأهلي وبرنامج خاص لمواجهة بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع أحمد فتحي وياسر إبراهيم، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق اليوم من أجل حسم موقفهما من المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، وغاب أحمد فتحي عن مواجهة الهلال السوداني الأخيرة أمس الأول السبت؛ بسبب شكواه من آلام كاحل القدم في حين تعرض ياسر إبراهيم للإصابة في الرأس خلال نفس المباراة.

يتضمن البرنامج منح اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الهلال السوداني وحدات استشفائية، في إطار تجهيزهم لمباراة بيراميدز، في حين يؤدي باقي اللاعبين تدريبات قوية؛ استعدادا لنفس المباراة المقرر لها الخميس المقبل.

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وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى، قد أكد إن الأهلى سيتقدم بملف كامل عن أحداث هذه المباراة للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" لاتخاذ موقف حاسم ضد هذه التجاوزات وحتى لا تتكرر.

وشدد سيد عبد الحفيظ أن الأهلى جاهز لمواجهة أى فريق فى دور الثمانية ولا يفكر فى تطبيق اللائحة واعتبار الأحمر فائزاً من أجل الصعود كأول المجموعة وتفادى فرق بعينها فى دور الثمانية، قائلاً، "نطالب بتطبيق اللائحة لأن الأهلى يبحث عن حقوقه فى المقام الأول ويرغب فى تطبيق اللوائح حتى لا يتكرر المشهد الغير الكروى الذى شهدته مباراة الأمس، كما أن الأهلى يحترم جميع المنافسين الذين صعدوا لدور الثمانية وجميعهم سيكونوا أقوياء ومُرشحون للتتويج باللقب القارى سواء كانوا مركز أول أم ثانى فى مجموعاتهم.