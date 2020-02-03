شكرا لقرائتكم شوبير: شريف إكرامى يملك عروضا من بيراميدز والجونة ولكنه يفضل الاحتراف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامي أحمد شوبير فى برنامج " مع شوبير " الذى يذاع عبر أثير إذاعة أون سبورت ، أن شريف إكرامى حارس مرمى النادى الاهلى تلقى عرضان من بيراميدز و الجونة فور الإعلان عن رحيله عن الأهلي لكنه رفض الانتقال لفريق بالدوري المصري، فى ظل رغبته فى تجربة احتراف خارجي مع بداية الموسم المقبل ".

وأصدر شريف إكرامى، حارس مرمى النادى الأهلى، بيانا أعلن فيه رحيله عن القلعة الحمراء نهاية الموسم، نظرا لعدم مشاركته بشكل أساسى مع الفريق طوال الموسمين الماضيين.

Advertisements

وأضاف: "لم أكن أنوي مطلقا اتخاذ قرار اللعب خارج النادي الأهلي، لكن في نفس الوقت حاولت جاهدا السيطرة، على رغبتى فى التواجد داخل الملعب، فترة ليست بالقصيرة دامت أكثر من عامين شهد فيهم الجميع باحترافي والتزامي الكامل، مطبقاً كل ما تعلمته من مبادئ ونظام وسلوك طوال مسيرتي داخل النادي".

وقال شريف: "صراع معنوي شديد أجبرني على ضرورة اتخاذ القرار الأصعب، فهو النادي الذي بداخلي ذكرى جميلة في كل ركن من أركانه، والفريق الذي لم أتخيل أن أحمى عرينا آخر سواه، فالقرار كان عبئا نفسيا ثقيلا ولكن ترك مركزي بلا أزمات فنية واستقرار الفريق وموقف الإدارة كلها عوامل أعانتنى كثيرا على اتخاذ القرار".