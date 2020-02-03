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النصر الإماراتي يتعاقد مع لاعب بلدية المحلة

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جدة - عمرو شويل تعاقد نادي النصر الإماراتي مع النيجيري ليونارد أونيه لاعب بلدية المحلة لتدعيم صفوفه خلال الفترة الحالية.

وأتفقت إدارة بلدية المحلة مع نظيرتها بالنصر الإماراتي على عقد توأمة لتبادل الخبرات بين الناديين، وكانت البداية بانتقال اللاعب النيجيري لصفوف النادي الإماراتي.

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وتشمل التوأمة تبادل الخبرات بين مدربي الناديين، حيث سيتواجد وفد من نادي النصر الإماراتي فى مقر بلدية المحلة خلال الأيام المقبلة، لتبادل الخبرات بين الناديين.

وشارك أونية مع بلدية المحلة، خلال الموسم الحالي، بعد قضاء الموسم الماضي فى صفوف فريق الحمار على سبيل الإعارة، وتألق اللاعب بشكل كبير تحت قيادة رضا عبد العال المدير الفني السابق لبلدية المحلة.

ويحتل بلدية المحلة المركز السادس فى جدول ترتيب الدرجة الثانية بالمجموعة الثالثة بعد حصد 19 نقطة.

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