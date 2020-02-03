شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأثقال البارلمبية تستعين بالكمامات قبل كأس العالم بنيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت بعثة منتخب رفع الأثقال البارالمبى إلى العاصمة النيجيرية أبوجا، للمشاركة فى بطولة كأس العالم والمؤهلة لدورة الالعاب البارالمبية فى طوكيو 2020. ويشارك فى البطولة 200 لاعب من 21 دولة مشاركة فى المنافسات، وهو ما يعكس حالة من التنافس الشديد لتأهيل أكبر قدر من اللاعبين.

وعلى مستوى البعثة المصرية يشارك كل من طه عادل، شريف عثمان، محمود صبرى، متولى مطحنة، محمد صبحى، هانى محسن، بالإضافة إلى محمد السيد، وريحاب رضوان، و فاطمة محروس، فاطمة عمر بالإضافة إلى أمل حنفى، وراندا تاج الدين، ونادية فكرى.

ويرافقهم الجهاز الفنى المكون من محمود نبيل، وشعبان يحيى مدربين ومحمد عوض إداريا.

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وحرص كل أفراد البعثة على الخضوع لجميع أنواع التطعيمات المطلوبة، وفقا لوزارة الخارجية، تجنبا لانتقال أى مرض أو عدوى لأى من أفراد البعثة، حيث ارتدوا الكمامات خلال مغادرتهم مطار القاهرة.

وكانت حياة خطاب، رئيسة اللجنة البارالمبية، عقدت جلسة مع الجهاز الفنى ولاعبى منتخب السباحة وأسرهم بمقر اللجنة، وذلك لتحفيزهم خلال المرحلة المقبلة استعدادًا للدورة البارالمبية بطوكيو، خاصة لأن أغلب القوام الأساسى للمنتخب من الناشئين والذين لهم مستقبل باهر فى اللعبة، وتعتمد عليهم اللجنة فى الدورات البارالمبية المستقبلية بشكل أكبر من دورة طوكيو.

شهدت الجلسة مناقشة عدد من أعضاء المجلس لطلبات أسرة السباحة والتأكيد على رعاية الأبطال والجهاز الفنى بقيادة شريف حبيب المدير الفنى للمنتخب، حيث حضر كل من دكتور أحمد آدم وإبراهيم أمين ودكتور أشرف العجيلى ومحمد يحيى يوسف أعضاء المجلس.