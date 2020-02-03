شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أندية تكشف ثغرات بيراميدز للأهلي قبل مواجهة الخميس فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى ، فى الواحدة والنصف ظهر اليوم الاثنين، استعداده لمواجهة بيراميدز المقرر لها الخميس المقبل، ضمن منافسات مسابقة الدورى الممتاز، بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس، بعد العودة من السودان عقب خوض مواجهة الهلال السوداني.

ويدرس الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة رينيه فايلر، بيراميدز بالفيديو، ويستعين فايلر بعدد من مباريات بيراميدز فى الدورى أمام طنطا وإنبى والمقاصة، وإف سى مصر، بالإضافة إلى مواجهتيه الأخيرتين أمام إينوجو رينجرز النيجيري، وإف سى نواذيبو الموريتانى لرصد نقاط القوة والضعف فى المنافس قبل مواجهة الخميس المقبل.

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى، أكد أن الأهلى سيتقدم بملف كامل عن أحداث هذه المباراة للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" لاتخاذ موقف حاسم ضد هذه التجاوزات وحتى لا تتكرر.

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وشدد سيد عبد الحفيظ على أن الأهلى جاهز لمواجهة أى فريق فى دور الثمانية ولا يفكر فى تطبيق اللائحة واعتبار الأحمر فائزاً من أجل الصعود كأول المجموعة وتفادى فرق بعينها فى دور الثمانية، قائلاً، "نطالب بتطبيق اللائحة لأن الأهلى يبحث عن حقوقه فى المقام الأول ويرغب فى تطبيق اللوائح حتى لا يتكرر المشهد الغير الكروى الذى شهدته مباراة الأمس، كما أن الأهلى يحترم جميع المنافسين الذين صعدوا لدور الثمانية وجميعهم سيكونوا أقوياء ومُرشحون للتتويج باللقب القارى سواء كانوا مركز أول أم ثانى فى مجموعاتهم.