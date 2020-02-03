شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. 10 أهداف فى آخر 3 مواجهات للأهلى أمام خصومه المحتملين بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ونجح الأهلى بجانب 7 فرق فى التأهل رسميا لربع النهائى، وهم كل من مازيمبى الكونغولى والزمالك، الترجى التونسى والرجاء المغربى، النجم الساحلى التونسى وصن داونز الجنوب أفريقى والوداد المغربى.

وتنص لائحة "الكاف" على أن يواجه الفريق صاحب الصدارة فى مجموعته أى فريق من أصحاب المركز الثانى باستثناء وصيف مجموعته، ونفس الأمر بالنسبة لأى فريق احتل الوصافة.

وبالتالى فإن قرعة الدور ربع النهائى بمسابقة دورى ابطال أفريقيا، المقرر إقامتها الأربعاء المقبل، ستسفر عن 3 مواجهات محتملة للمارد الأحمر.

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وقرر النادي الأهلي تقديم شكوى رسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ضد نادي الهلال السوداني بملعب الأخير مساء أمس الأول ، السبت، بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة الفريقين أمس الأول وتحوّل خلالها ملعب المباراة لما يُشبه "ثكنة عسكرية" ، وتعادل الأهلي مع الهلال 1/1 في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وتأهل الأحمر لدور الثمانية بعدما حل ثانياً في المجموعة بـ11 نقطة برفقة النجم المُتصدر بـ12 نقطة.

واستعان الأهلي بفيديوهات وصور من أحداث المباراة خاصة وأن الأمور وصلت ذروتها في أرض الملعب بعدما تم إلقاء الزجاجات على لاعبي الاهلي ونزلت الجماهير أرض الملعب وظهرت الكلاب البوليسية كما كان الوضع غير جيد في مقصورة كبار الزوار حيث تم إلقاء الكراسي على وفد الاهلي الذى ضم محمود الخطيب رئيس النادي وطارق قنديل عضو مجلس الأدارة في مشهد لا يُعبّر إطلاقاً عن كرم الضيافة المعهود عن الشعب السوداني الشقيق ، ويطالب مسئولو الاهلي هاني أبوريدة عضو المكتبين التنفيذيين بالأتحادين المصري والافريقي بضرورة دعم ملف الاهلي في هذه القضية من الحفاظ على حقوق الأهلي كونه مُمثل مصر في هذه الأزمة الشائكة.