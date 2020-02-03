شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: شريف إكرامى تلقى عروضا من بيراميدز والجونة.. ويفضل الاحتراف.. (تحديث) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن شريف إكرامى ، حارس مرمى النادى الأهلى، الذى أعلن خلال الساعات الماضية رحيله عن القلعة الحمراء الصيف المقبل، أنه تلقى عدة عروض محلية أبرزها من بيراميدز والجونة (.تحديث)

وقال شوبير، فى برنامج "مع شوبير" الذى يذاع عبر أثير إذاعة أون سبورت، إن إكرامى تلقى عرضين من بيراميدز والجونة فور إعلانه الرحيل عن الأهلى لكنه يرفض الانتقال لأى فريق بالدورى المصرى ويفضل خوض تجربة احتراف خارجى مع بداية الموسم المقبل ".

وأصدر شريف إكرامى، حارس مرمى النادى الأهلى، بيانا أعلن فيه رحيله عن القلعة الحمراء نهاية الموسم، نظرا لعدم مشاركته بشكل أساسى مع الفريق طوال الموسمين الماضيين.

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وقال إكرامى، فى تدوينات عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر" :فى البداية أود أن أشكر مسئولى النادى الأهلى سواءً كانت رغبتهم استمرارى داخل الفريق أم لا و كل التوفيق لهم فى ما هو قادم، شكراً جزيلا لكل مدرب حراس مرمى ومدير فنى تعاملت معه، فكل منكم كان له بصمه استفدت منها خلال مشوارى داخل جدران النادي".

وأضاف: "لم أكن أنوى مطلقا اتخاذ قرار اللعب خارج النادى الأهلي، لكن فى نفس الوقت حاولت جاهدا السيطرة، على رغبتى فى التواجد داخل الملعب، فترة ليست بالقصيرة دامت أكثر من عامين شهد فيهم الجميع باحترافى والتزامى الكامل، مطبقاً كل ما تعلمته من مبادئ ونظام وسلوك طوال مسيرتى داخل النادي".

وقال شريف: "صراع معنوى شديد أجبرنى على ضرورة اتخاذ القرار الأصعب، فهو النادى الذى بداخلى ذكرى جميلة فى كل ركن من أركانه، والفريق الذى لم أتخيل أن أحمى عرينا آخر سواه، فالقرار كان عبئا نفسيا ثقيلا ولكن ترك مركزى بلا أزمات فنية واستقرار الفريق وموقف الإدارة كلها عوامل أعانتنى كثيرا على اتخاذ القرار".