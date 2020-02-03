شكرا لقرائتكم خبر عن بعئة الكاراتيه تغادر إلى المغرب للمشاركة فى البطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت بعثة منتخب الكاراتيه إلى المغرب للمشاركة فى منافسات البطولة الأفريقية التى تستمر حتى 10 فبراير الجارى، ويرأس بعثة المنتخب محمد الدهراوى رئيس الاتحاد، وسيد نصر عضو مجلس إدارة الاتحاد، ومعهم محمد عبد الرحمن مدرب المنتخب كومتيه رجال، وهانى قشطة مدرب المنتخب كومتيه آنسات، وسيد شمس مدرب المنتخب كومتيه شباب، ومحمد عبد الرجال مدرب المنتخب كومتيه شابات، ومحمد فتحى مدرب المنتخب كومتيه ناشئين، وسيد سالم مدرب المنتخب كومتيه ناشئات، ومصطفى إبراهيم مدرب المنتخب كاتا رجال وآنسات، وهانى محمود مدرب المنتخب كاتا شباب و ناشئين .

وعلى مستوى اللاعبين يشارك 48 لاعبا ولاعبة، فى مختلف المنافسات ناشئين وناشئات، وشباب وشابات فردى وجماعى.

وكانت بعثة منتخب الكاراتيه قد تم احتجازها خلال عودتها من فرنسا بعد المشاركة ببطولة الدورى العالمى، بداعى تهريب "بدل" الكاراتيه لوجود أكثر من بدلة مع كل فرد بالبعثة، وبالتحديد 4 بدل مع كل لاعب، فتم اتهامهم بتهريب الملابس القادمة من فرنسا، وهو ما استغرق قرابة 30 دقيقة وسط توجيه الاتهام والرد .

من جهته أكد محمد الدهراوى، رئيس الاتحاد فى تصريحات خاصة، أن هناك مؤامرة يتعرض لها المجلس الحالى بعد نجاحه فى عدة بطولات وآخرها الدورى العالمى للكاراتيه .

وعن تواجد أكثر من بدلة من اللاعبين فى الحقائب كشف الدهراوى أنه طبقا لتعليمات الاتحاد الدولى بتعديل ملابس الكاراتيه فاللاعب ذات الحزام الأزرق يرتدى بدلة بها علامه زرقاء على الكتف ولاعب الحزام الأحمر يرتدى بدلة بها علامه حمراء على الكتف وذلك سوف يتم تطبيقه فى الدورى العالمى فى باريس فتم شراء البدل من الوكيل المعتمد فى القاهرة واستلام البدل فى باريس لكى يستخدمها اللاعبين فى البطولة إجبارى طبقا التعديل الدولى ولن يسمح للاعب بالاشتراك بأى بدلة أخرى وبالتالى يصبح مع كل لاعب بدلتين فى البطولة، وما اثير عن احتجاز البعثة فهو من المتآمرين الذين يريدون تشويه صورة الاتحاد.

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الكاراتيه فى المطار



بعثة الكاراتيه فى المطار