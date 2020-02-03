شكرا لقرائتكم خبر عن امونيكي يحدد 3 نقاط ضعف في فريق مصر للمقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مقرب من النيجيري ايمانويل امونيكي المدير الفني الجديد لفريق مصر للمقاصة ، أن الأخير حدد بعض نقاط الضعف والقوة في الفريق من خلال مشاهدة تسجيلات لمباريات الفريق الفيومي خلال الأيام الماضية.

ايمانويل أكد إن فريق المقاصة يعاني من بطئ شديد في تحضير الهجمة وهي مشكلة في خط الوسط الذي يقوم بنقل الهجمات من الخلف للأمام في وقت طويل، كما حدد ايمانويل إن عدم ضغط لاعبي الوسط والمهاجمين علي لاعبي المنافس من المناطق الامامية في الملعب ، مما يسمح للمنافسين ببناء هجمات بسهولة .

أما النقطة السلبية التي وضعها ايمانويل في حساباته هي ضياع الفرص السهلة من المهاجمين أمام مرمي المنافس، مما يتسبب في ضياع الفوز في مباريات كثيرة كانت في متناول يد الفريق.

ايمانويل امونيكي يقود المقاصة اليوم أمام سموحة فى المباراة التى ستقام بينهما بالاسكندرية فى الجولة السادسة عشر من الدورى الممتاز

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كانت إدارة نادي مصر للمقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام قد أعلنت أمس عن التعاقد رسميا مع ايمانويل امونيكي لتولي تدريب الفريق بداية من فبراير الجاري لمدة عام ونصف، علي ان يتكون الجهاز المعاون من: وليد هويدى مدير الكرة وأيمن عبد العزيز مدربا عاما وجمال عمر وأحمد حسام مدربين وسيد متولى مدير شئون اللاعبين وجريجورى مخطط أحمال وخالد عبد الله مدربا لحراس المرمى.

وسيقود النيجيري ايمانويل تدريبات المقاصة رسميا بداية من بعد غد عقب نهاية مباراة الفريق امام سموحة والتي ستقام فى السابعة والنصف مساء غدا الاثنين باستاد الإسكندرية، ضمن الجولة السادسة عشرة للدوري.

وقام أيمونيكى بزيارة معسكر فريق المقاصة المقام حاليا بالإسكندرية بصحبة اللواء محمد عبد السلام رئيس النادى، وتعرف المدير الفنى الجديد للفريق على أفراد جهازه المعاون.