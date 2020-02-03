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متحدث الاتحاد يحسم الجدل حول مدرب الفريق

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إسراء محمد 0 تبليغ

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الإثنين 3 فبراير 2020

أعلن الاتحاد بالأمس أن المدرب الهولندي تين كات في عطلة و لم يحضر مران الفريق أمس.

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وظهر المدرب في مدرجات ستاد محمد بن زايد الذي كان يحتضن مباراة الوحدة و الشارقة في ديربي دوري الخليج العربي الإماراتي.

و أكد المتحدث الرسمي للعميد أن المدرب سافر إلي الإمارات راغباً في استخراج تأشيرة عودة إلي المملكة بعد انتهاء صلاحية التأشيرة الخاصة به.

وبناءً على ذلك فإنه يتوجب عليه الخروج من والعودة مرة أخري حتي يتمكن من استخراج التأشيرة.

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