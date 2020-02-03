كواليس الانقسام داخل أروقة نادي الاتحاد السعودي

الإثنين 3 فبراير 2020

ذكرت صحيفة الشرق الأوسط أنه يوجد انقسام داخل صفوف الاتحاد و بين أفراد الإدارة الخاصة بالعميد.



وأكدت أيضاً أن الإدارة تنقسم على بقاء الهولندي تين كات مدرباً للفريق من عدمه.

Advertisements

ويري البعض أن عدم التسرع و إعطاء المدرب الثقة و الفرصة كاملةً هو الحل الأمثل للفريق في الوقت الحالي.

ويري أخرون أنه استمرار المدرب في هذا التوقيت غير صائب بسبب النتائج المخيبة التي يحققها مع الفريق منذ قدومه.

يذكر أن المدرب حالياً في الإمارات العربية المتحدة لإستخراج تأشيرة عودة للمملكة العربية السعودية بعد انتهاء صلاحية التأشيرة الخاصة به.