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صدمة جديدة في الشباب قبل مواجهة النصر في الدور يالسعودي

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إسراء محمد 0 تبليغ

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الإثنين 3 فبراير 2020

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لملاقاة نظيره النصر في إطار مباريات دوري كأس الأمير .

وذكرت صحيفة الشرق الأوسط أن المدافع جمال الدين بلعمري سوف يغيب عن الملاعب لمدة شهر بسبب الإصابة التي لحقت به في المفصل.

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الجدير بالذكر أن اللاعب عاني من تلك الإصابة أثناء استعدادات الفريق لملاقاة الهلال في الجولة الخامسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وتغيب بلعمري بسبب هذه الإصابة عن مباراتي الزعيم والفتح، و من المفترض أن يغيب أيضاً عن كلاً من ضمك و النصر و الفيصلي.

ويواصل اللاعب برنامجه التأهيلي في العيادة الطبية الخاصة بالفريق الذي شارك معه المدافع في ثمانية مباريات فقط هذا الموسم.

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