الامارات | محمد صلاح يتفوق على رونالدو ويقترب من ميسي في إحصائية جديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يتفوق على رونالدو ويقترب من ميسي في إحصائية جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل النجم المصري محمد صلاح، أرقامه القياسية ليرد على كافة منتقديه بين فترة والأخرى وهذه المرة كانت برقم قياسي جديد تفوق به على الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، واقترب به من أفضل لاعب في العالم 6 مرات وهو ليونيل ميسي، ليصبح اللاعب إحدى ظواهر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكشفت إحصائيات جديدة تفوق محمد صلاح، ليس فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز بل في الدوريات الأوروبية الكبرى وبين أفضل لاعبي العالم، وهي إحصائية ترتبط بعدد الأهداف المسجلة داخل الديار.

ورصد إحصاء لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أن محمد صلاح، يحتل المركز الثاني من حيث عدد الأهداف التي سجلها لاعب على أرض فريقه في الدوريات الخمس الكبرى، في الفترة منذ صيف 2017 وحتى الآن، وذلك بعد هدفيه الأخيرين في مرمى ساوثامبتون.

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محمد صلاح سجل 44 هدفا على ملعب "أنفيلد" خلال الفترة المذكورة، ليتقاسم المركز الثاني مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني.

ويأتي اللاعبين بعد لاعب برشلونة الإسباني ليونيل ميسي الذي سجل 51 هدفا في معقل الفريق الكتالوني، لكنهما يتفوقان على كريستيانو رونالدو صاحب الـ42 هدفا في "سانتياغو بيرنابيو" عندما كان يلعب لريال مدريد الإسباني، ثم في "يوفنتوس ستاديم" مع العملاق الإيطالي.

وسجل صلاح 14 هدفا في الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي، يحتل بها المركز الثالث في قائمة هدافي المسابقة، بالشراكة مع بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم أرسنال، وداني إنغز لاعب ساوثامبتون، وماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد، لكن يبقى اللاعب المصري أكثر من سجل على ملعبه هذا الموسم أيضا، برصيد 12 هدفا.