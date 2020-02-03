شكرا لقرائتكم خبر عن «جوارديولا» مهدد بالعقوبة بعد «حبسه» للاعبيه 45 دقيقة في غرفة الملابس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رغم إعلانه للإعلام رضائه عن أداء فريقه أمام توتنهام بصرف النظر عن الخسارة بهدفين نظيفين، اجتمع بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، بلاعبيه لمدة 45 دقيقة كاملة في غرفة الملابس عقب اللقاء، ما قد يعرضه للعقوبة.

Advertisements

وحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، فإن المدرب قام بـ«حبس» لاعبيه لمدة 45 دقيقة كاملة في غرفة الملابس ليجتمع بهم عقب مباراة توتنهام التي خسرها بهدفين نظيفين.

وأوضحت صحيفة «مانشستر إيفينينج نيوز»، فإن المدرب الإسباني قد يتعرض لعقوبة بسبب تأخره عن المؤتمر الصحفي.

وفقد مانشستر سيتي ثلاث نقاط جديدة ليبتعد أكثر عن ليفربول المتصدر ويتسع الفارق إلى 22 نقطة.