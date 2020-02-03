شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة بريطانية: مانشستر سيتي قد يضطر لإقامة ممر شرفي لليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب قالت صحيفة «ذا صن» البريطانية إن مانشستر سيتي قد يضطر لإقامة ممر شرفي لليفربول في حالة فوز الأخير بمبارياته الـ 6 القادمة ليتأكد فوزه بالبرميرليج. Advertisements وتتضمن المباريات الـ 6 القادمة لليفربول مواجهة كل من نوريتش سيتي وواتفورد وإيفرتون ووست هام وبورنموث وكريستال بالاس. ويتصدر الريدز حاليًا الدوري الإنجليزي بفارق 22 نقطعة عن السيتي صاحب المركز الثاني، ليكن تتويجه رسميًا مسألة وقت فقط، حسب الصحيفة البريطانية. وكان مانشستر سيتي قد خسر، أمس، أمام توتنهام بهدفين نظيفين في إطار الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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