شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا لبيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر، تدريباته اليوم الإثنين، استعدادًا لمواجهة بيراميدز المقرر لها الخميس المقبل في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز ..

وكان فايلر منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات، أمس الأحد، وذلك بعد العودة من السودان، عقب مواجهة الهلال في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.